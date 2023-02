Si has entrado a esta nota es porque probablemente seas fanático del mundo mágico de Harry Potter y desde hace muchos años sueñas con recibir una carta de Hogwarts y estudiar en la legendaria escuela. Es por ello por lo que hoy Depor tiene una prueba de personalidad especialmente preparada para ti que te ayudará a descubrir en qué familia nacerías, según tu forma de ser.

Si bien el libro que dio origen a las películas de la saga del mago más amado de todo el mundo se escribió hace muchísimos años, hoy los niños que lo leyeron (o que vieron su adaptación en la pantalla grande) y que actualmente son adultos continúan fantaseando con recibir su primera lechuza con una carta.

Ahora para decirte con exactitud a qué familia pertenecerías tendrás que responder una serie de preguntas con total sinceridad. El decir la verdad es sumamente importante en esta prueba, ya que ayudará a determinar con exactitud la familia a la que pertenecerías. Ten a la mano lápiz y papel porque lo necesitarás para anotar tus respuestas.

Responde las preguntas del test de personalidad

¿Soñabas con recibir una carta de Hogwarts cuando eras niño?

A) Realmente no quería una. Hay mejores escuelas.

B) ¿Qué quiere decir con “sueño”? Solo sabía que sucedería.

C) Tenía muchas ganas de conseguir uno, aunque realmente no creía que lo haría.

D) Nunca pensé que eso podría pasarme a mí.

¿En qué escuela te gustaría estar?

A) Solo Slytherin.

B) Cualquier cosa menos Slytherin.

C) No me importa mucho, solo quiero estar en Hogwarts.

D) Derecho o economía.

¿Qué piensas de los muggles?

A) No quiero oír hablar de ellos.

B) Si todos nos llevamos bien, el mundo será un lugar mucho mejor.

C) No pienso en ellos, hay cosas más interesantes en las que pensar.

D) ¿Qué, otra vez?

¿Cuál es tu materia favorita?

A) Cualquiera, solo quiero ser amigo del profesor.

B) Estudios muggles.

C) Me gusta la ciencia, me gusta la biología y la ciencia animal.

D) Algo lógico y racional: numerología, o incluso matemáticas.

Tus mejores amigos, ¿cómo son?

A) De pie junto a ellos, ¡parezco una estrella!

B) Listo para hacer cualquier cosa por mí, y yo estoy listo para hacer cualquier cosa por ellos.

C) Realmente no tengo amigos, pero hay un grupo del que me gustaría ser amigo.

D) Respetable, con reputación inmaculada.

¿En qué casa te gustaría vivir?

A) Preciosa mansión familiar.

B) No importa. Tiene que ser acogedor y estar lleno de las voces de las personas que amo.

C) Casa pequeña, alejada de cualquier ruido.

D) Buena casa en un barrio prestigioso.

¿Qué prefieres cenar?

A) Algo delicado, digno de las mejores casas de Londres.

B) Cualquier cosa que haga mi mamá.

C) Algo inusual que nadie ha probado nunca.

D) Algo sabroso y suficiente para hacerme sentir lleno.

¿Te gustan los invitados?

A) Mi hogar es mi fortaleza y no me gusta que haya otras personas allí.

B) Sí, estamos felices de tener invitados.

C) No es que no me gusten los invitados, pero muy poca gente me visita.

D) Me gustan los invitados que pueden ser útiles.

¿Cuál es tu relación con tus hermanos?

A) Depende. Mayormente bueno, pero hay algunos de ellos con los que no me comunico.

B) Genial. Nos amamos, pero a veces peleamos.

c) Soy hijo único, pero creo que estaría feliz de tener un hermano.

D) Soy hija única y estoy feliz de serlo.

¿Dónde te gustaría trabajar?

A) Me gustaría un buen puesto en el Ministerio de Magia: conexiones útiles y cosas así.

B) No importa, siempre y cuando sea algo interesante y genial: como dragones o una tienda de bromas.

C) Me encantaría ser profesor de Hogwarts.

D) Algo tranquilo y estable.

Tus padres perfectos, ¿cómo son?

A) Bastante estricto con mi futuro, pero trata de darme todo lo que quiero.

B) Amable, cariñoso, siempre dispuesto a ayudar.

C) Soy feliz con mis padres, con todos sus defectos y defectos. Tú no eliges a tus padres.

D) Son personas que me dejan hacer lo que quiero.

¿Eres una persona comunicativa?

A) Sí, cuando lo necesito.

B) Mucho, tal vez incluso demasiado.

C) No, me encanta estar solo.

D) Soy comunicativo siempre que haya gente agradable con quien hablar a mi alrededor.

¿Qué opinas de los matrimonios mixtos?

A) Son terribles. Todos en nuestra familia son magos de sangre pura.

B) El amor y la armonía en un matrimonio son las cosas más importantes.

C) Realmente nunca he pensado en ello.

D) Son terribles, nuestra familia no debería tener psicópatas con lechuzas.

¿Resguardarías a Harry Potter?

A) Solo como prisionero.

B) Por supuesto, ¡siempre feliz de verlo!

C) Sí, le haría un poco de té.

D) Estaría feliz de decir que no, pero un hombre extraño con una capa me dijo que lo protegiera.

¿Quién es tu alma gemela?

A) Aristócrata hereditario.

B) El chico o chica más popular en la escuela.

C) Un bicho raro como yo.

D) La niña o niño más común.

Mira aquí los resultados del test de personalidad

Si en su mayoría has marcado la letra A: Eso quiere decir que la familia perfecta para ti son los Malfoy . Estrictos, aristocráticos y reservados. Aquí te sentirías como en casa, viviendo en una mansión antigua y rodeado de antiguas tradiciones.

Eso quiere decir que la familia perfecta para ti son los . Estrictos, aristocráticos y reservados. Aquí te sentirías como en casa, viviendo en una mansión antigua y rodeado de antiguas tradiciones. Si en su mayoría has marcado la letra B : Eso significa que serías un Weasley feliz. Vivirías en una familia no muy rica, pero muy feliz con muchos hijos donde todos se quieren.

: Eso significa que serías un feliz. Vivirías en una familia no muy rica, pero muy feliz con muchos hijos donde todos se quieren. Si en su mayoría has marcado la letra C : Parece que te encanta estar solo y tienes tu propia visión del mundo, por lo cual serían un gran Lovegood o Longbottom . Aunque no tienes muchos parientes, todos te quieren y aprecias.

: Parece que te encanta estar solo y tienes tu propia visión del mundo, por lo cual serían un gran . Aunque no tienes muchos parientes, todos te quieren y aprecias. Si en su mayoría has marcado la letra D: Serías un gran Dursley. Eso no es malo, ya que quiere decir que amas la estabilidad y la seguridad que te brinda tu familia.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que te orientan a conocer tu tipo de carácter en unos segundos, a través de una imagen en particular.

Por tanto, la recomendación es siempre que puedas acudir a un psicólogo, pues solo el profesional podrá despejar tus dudas, pues no hay más que ellos que pueden observar al paciente en acción y selecciona, administra e interpreta pruebas para tener un mejor diagnóstico de la personalidad.