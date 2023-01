No es mala idea aprovechar el tiempo libre que tengas participando en el test de personalidad que motivó esta nota. Y es que en la prueba solo tienes que indicar qué viste primero en la imagen para conocer si eres una persona fría. ¡Algo más fácil que esto no encontrarás!

¿Qué es lo que comentan los usuarios en las redes sociales sobre este test? Pues tenemos que decirte que los internautas que se sumaron a la prueba han quedado muy contentos con los resultados que obtuvieron. Aseguraron que jamás imaginaron saber todo sobre sí mismos en un dos por tres.

Pero justamente sobre esos resultados del test de personalidad debemos mencionarte algo muy importante: no poseen validez científica. Sí, somos conscientes que hay personas que dicen que sí tienen, pero no es verdad. Quieren engañarte. Nosotros siempre te hemos dicho las cosas como son. ¡Ya sabes! ¡Que no te sorprendan!

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el cuchillo y la rosa. Para que sepas si eres una persona fría, indica qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Cuchillo:

Si viste primero el cuchillo, sabes bien lo que quieres. Te muestras como una persona fría porque tienes miedo de que lastimen tus sentimientos. Difícilmente pueden hacerte cambiar de opinión cuando algo se te mete en la cabeza. Eres terco(a) y testarudo(a). Hay quienes te ven como alguien egoísta, superficial y muy codicioso(a). Tratas de salir beneficiado(a) en casi todo lo que haces. Te pones como prioridad. Posees objetivos muy claros.

Rosa:

Si viste primero la rosa, sueles buscar aventura, emoción y vivir el momento. Perdonas con bastante facilidad. Rara vez guardas rencor. No te privas de hacer nada porque consideras que la vida es una sola. No te quedas quieto(a) porque piensas que eso es sinónimo de aburrimiento. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. Siempre tratas de ver el lado bueno a todo.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que te ayudará a conocerte tal y como eres. Generalmente, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar un interrogante: ¿Qué viste primero en la imagen? La respuesta permitirá al usuario descubrir su verdadera forma de ser.

