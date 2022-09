Tenemos que decirte que acabas de ingresar a la nota donde podrás conocer si eres una persona ilusa con un test de personalidad. Lo único que deberás hacer es indicar qué viste primero en la imagen. Apenas brindes tu respuesta, descubrirás tu verdadera forma de ser.

En la ilustración que hacemos mención no hay muchas opciones. Para ser exactos, solo hay dos: el pájaro y la nota musical. No se te vaya ocurrir decir otra cosa. Por otro lado, te recalcamos que esta prueba no posee resultados con validez científica.

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el pájaro y la nota musical. Para que sepas si eres una persona ilusa, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Pájaro:

Si viste primero el pájaro, eres una persona soñadora e idealista. Con frecuencia te decepcionas al ver que no todos actúan de la misma forma que tú. También eres iluso(a) y muy romántico(a). Destacas por ser positivo(a) y enérgico(a). Jamás pasas desapercibido(a) cuando vas a un evento. Te encanta generar nuevos vínculos. No tienes problemas para entablar conversaciones con desconocidos.

Nota musical:

Si viste primero la nota musical, eres una persona creativa, detallista y meticulosa. Das buenos consejos. Resuelves fácilmente cualquier problema. Destacas por la responsabilidad y profesionalismo con el que encaras los proyectos que emprendes. Inspiras confianza, respeto y seguridad. Con tu círculo más íntimo eres generoso(a). Eres fiel en todos tus vínculos. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

