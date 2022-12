Los test de personalidad no dejan de dar la hora en las redes sociales. Es por eso que nosotros siempre tratamos de compartirte los mejores. Precisamente, el de esta nota es capaz de revelar si eres o no una persona enamoradiza. Lo único que debes hacer es contestar qué viste primero en la imagen.

Te pedimos que no pienses tanto si participas o no en la prueba. Créenos cuando te decimos que esta oportunidad no se te va a presentar dos veces. Estás muy cerca de saber cómo eres realmente. Las personas que dieron su respuesta, no se arrepintieron. Acabaron sumamente sorprendidas con los resultados.

Ya que entramos al tema de los resultados del test de personalidad, vamos a informarte que ninguno tiene validez científica. No creas a quienes te digan lo contrario. Esas personas te están mintiendo. Sí, en serio. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser sinceros contigo y esta vez no será la excepción.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

¿Qué opciones hay en la imagen del test de personalidad que te traemos hoy? La cruz y las hojas. Reamente no hay otras alternativas. Recuerda que debes hacer caso a lo que tus ojos captaron en primera instancia. Solo así podrás conocer si eres o no una persona enamoradiza.

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la cruz y las hojas. Para que sepas si eres una persona enamoradiza, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Cruz:

Si viste primero la cruz, destacas por ser una persona fría, leal, que cumple con su palabra. Eres creativo(a) y posees una inteligencia brillante. Odias discutir. Jamás tomas una decisión apresurada. No permites que tus emociones te dominen. Le das más importancia a lo que dicta tu cerebro antes que el corazón. No sueles enamorarte fácilmente.

Hojas:

Si viste primero las hojas, eres una persona enamoradiza. Por fuera se te puede ver tranquilo(a), pero por dentro estás a punto de estallar. Por momentos, te cuesta mucho disfrutar el hoy. Pones el foco en el futuro. Tratas a los demás de la misma manera que te tratan. Eres un amante de los buenos tratos. Posees grandes metas. Te esfuerzas bastante para alcanzarlas.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que revelará tu verdadera forma de ser. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La respuesta permitirá al usuario conocer cómo es realmente.

