¿Tienes tiempo libre? Si tu respuesta es un “sí”, aprovéchalo de la mejor manera participando en el test de personalidad de esta nota, que revelará si eres una persona enamoradiza luego que tú digas qué viste primero en la imagen. ¡Así de fácil!

Si bien la prueba no tiene resultados con validez científica, no quita el hecho de que recibirás información sorprendente. Muchos usuarios de distintas redes sociales pueden dar fe ello, así que no lo pienses tanto y súmate al test.

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la manzana y la hoja. Para que sepas si eres una persona enamoradiza, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Manzana:

Si viste primero la manzana, tienes un gran potencial, pero eres inseguro(a). Te ahogas fácilmente en un vaso de agua. Te cuesta ver todo lo bueno que está alrededor tuyo. El miedo, con frecuencia, te juega malas pasadas. No disfrutas para nada el proceso de algo por siempre querer que todo salga perfecto. Acudes a personas cercanas para que te ayuden a tomar decisiones.

Hoja:

Si viste primero la hoja, sobresales por verte como alguien muy tranquilo(a), pero por dentro sueles estar a punto de estallar. Eres muy enamoradizo(a). Tu familia es muy importante para ti. Tratas a los demás de la misma manera que te tratan. Posees grandes metas y haces hasta lo imposible por alcanzarlas.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

