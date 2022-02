Observa cuidadosamente la ilustración y elige una de las dos figuras que te mostramos a continuación gracias a este reto viral. ¿Te atreves a intentarlo? Una vez más, los test de personalidad se han adueñado de las redes sociales, donde cientos de personas han quedado sorprendidos por los resultados de este desafío visual que tiene loco a más de uno en Internet. Superando a muchas pruebas que hoy en día son tendencia en el ciberespacio, este acertijo psicológico promete dejarte con la boca abierta. Adelante, no dejes pasar esta oportunidad.

Las pruebas visuales son las preferidas en distintas redes sociales. En solo segundos, te sorprenden con sus increíbles resultados, sorprendiendo así a millones de cibernautas. Por ello, nadie quiere quedarse fuera cuando aparece uno nuevo, por lo que aquí te propondremos un nuevo test que de manera rápida y sencilla, te permitirá conocer aspectos ocultos de tu inconsciente.

Es importante señalar que la prueba a pesar de ser considerado como un juego para muchos, también cuenta con una validez científica, por lo que te aconsejamos a no desaprovechar esta gran oportunidad. ¿Quieres conocer a tu ‘yo interior’? A continuación te pondremos una imagen que viene siendo viral en Facebook. Esta misma está compuesta por dos figuras. ¡Hazle caso a tu intuición!

IMAGEN COMPLETA

Descubre qué te apasiona según este test de personalidad: ¿ves unos labios o un caramelo? (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

UNOS LABIOS

Si esta figura llamó tu atención rápidamente, significa que eres una persona que destaca por ser aventurera. Te apasiona la vida al aire libre y no te gustan las limitaciones. No soportas que te den órdenes o te traten mal. Amas los desafíos y con mucha frecuencias tratas de poner a prueba tus habilidades. Sobresales por tu gran amabilidad y por la increíble atención que brindas a los que te rodean. Prefieres no discutir y así evitar los problemas.

UN CARAMELO

Si viste rápidamente al caramelo, significa que eres una persona que siempre está atenta al bienestar de tus seres más queridos. Eres capaz de sacrificar todo lo que tiene por ver felices a quienes amas. Deberás comprender que si no te das un lugar en la vida, nadie lo hará por ti. Eres muy noble, pero nunca debes de olvidarte de priorizarte a ti mismo. Tienes mucha facilidad para entablar conversaciones con desconocidos y te encanta hacer nuevas amistades.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

