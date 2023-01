Todos los días puedes encontrar qué hacer en Internet. Dicho ello, en esta nota de Depor tú puedes sumarte a un test de personalidad que causa sensación en las redes sociales. Consiste en responder una pregunta: ¿Viste primero el rostro o la luna en la imagen? Al contestar, conocerás si eres amable.

No se te ocurra decir que tus ojos captaron cosas que no se han indicado líneas arriba. Las alternativas que hemos mencionado son las únicas presentes en la ilustración. No hay más. La sinceridad es muy importante en la prueba. Si mientes, estarás perdiendo tu tiempo. ¡Nosotros cumplimos con avisarte!

Por otro lado, también es necesario que sepas que el test de personalidad que te traemos hoy brinda resultados impactantes, pero no con validez científica. Ninguno posee esa característica, así que si pensabas lo contrario, ya sabes cuál es la verdad. No hagas caso a quien te indique lo contrario.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el rostro y la luna. Para que sepas si eres amable, responde qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Rostro:

Si viste primero el rostro, eres inteligente. Sueles llamar la atención por tu carisma y simpatía. Das buenos consejos. Tu familia es muy importante para ti. Te encanta hacer amigos nuevos. Siempre tienes tema de conversación. Muchos te ven como un referente.

Luna:

Si viste primero la luna, eres una persona soñadora, generosa, amable, atenta, responsable y comprometida. Siempre cumples con tu palabra. Jamás tienes un “no” como respuesta. Quieres quedar bien con todos. Prefieres ponerte en el lugar de una persona y tratar de ayudarla antes de criticarla. Odias a la gente hipócrita y no soportas las injusticias.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que te ayudara a conocer cómo eres. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La respuesta permitirá al usuario descubrir su verdadera forma de ser.

