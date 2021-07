Con el afán de revelar detalles ocultos de tu personalidad, te mostramos este test viral que será atractivo porque refleja una imagen confusa y dependerá lo que percibas primero. Son características que quizá ignorabas y, mediante tu percepción, te ayudarán a saber quién eres. Las redes sociales estallaron con su aparición y no dudaron en volver tendencia rápidamente.

Este test se volvió viral hace unos días en las redes sociales, y clama basar sus resultados en la psicología de Gestalt. Consiste en echar un vistazo rápido a una imagen compuesta por varios elementos, de los cuales, tendrás que elegir el que escogiste primero, el que resultó más llamativo a simple vista para ti.

IMAGEN COMPLETA

En la presente imagen podrás tener diversas percepciones de lo que se muestra. No existe una certeza de lo que estamos viendo porque no todos pensamos igual. A continuación te explicamos también las diversas figuras que aparecen en escena si lo miramos con detenimiento.

Árbol

Si lo primero que llamó tu atención fue el árbol sombreado, esto significaría que la razón y la lógica guían tu vida. Eres una persona con gran capacidad para resolver problemas y eres un líder nato que siempre afrontar las situaciones más tensas. Quizá, la parte negativa es que tus metas son muy ambiciosas y que no te permites soñar por estar siempre muy apegado a la realidad.

Gorila

Eres alguien muy crítico que no puede aceptar que los demás no se exijan tanto mientras tú te esfuerzas de más. Siempre estás buscando adquirir nuevos conocimientos. Tus ideas son frescas y tu inteligencia te abre muchos caminos. Sin embargo, aunque siempre creas que estás en lo correcto, debes respetar las opiniones de los demás y aprender a escuchar.

León

Te dejas guiar por tus instintos y no te atemoriza dejarlos salir. Aunque a veces estos te hagan actuar de manera un poco irracional o salvaje, te ayudan a perseguir con fiereza tus metas y te da impulso para no parar hasta alcanzarlas. Sin embargo, debes ser cuidadoso pues a veces este instinto hace que lastimes a los demás o que seas demasiado soberbio para pedir consejos. Escúchalos pues a veces pueden ser útiles y no sientas el fracaso como algo definitivo, pues tiendes a caer en ello.

Peces

Si fue lo primero que viste, esto representa que eres una persona que suele dejarse llevar, y que eres una persona muy sensible, por lo que el rumbo de tu vida cambia cuando alguien te traiciona o te defrauda, lo que puede ocasionarte bastantes problemas

