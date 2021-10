Al igual que los acertijos visuales, los test de personalidad llaman la atención en Facebook y otras redes sociales. Estos impactan bastante porque son capaces de revelar aspectos de la forma de ser de uno. El que motivó esta nota puede indicar si eres una persona que perdona fácilmente.

La prueba viral psicológica solo consiste en responder la siguiente pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? Según informó MDZ Online en su página web, lo que contestes te dará esa información relevante sobre cómo eres en realidad.

Ten en cuenta que es necesario que respondas con honestidad. Solo hay dos opciones en la ilustración: una mano y un corazón. Cada alternativa posee un significado distinto en este test viral. ¡Ya estás avisado(a)! ¡Adelante!

Imagen del test viral

¿Qué ves primero en la ilustración? (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test viral

Mano:

Si lo primero que viste fue la mano, eres una persona que le encanta la perfección. No te agrada para nada equivocarte. Te cuesta aceptar cuando cometes un error. Jamás tomas una decisión sin pensar. No te gusta discutir. Destacas por tu inteligencia. Eres capaz de dar todo por las personas que amas. Eliges rodearte de gente positiva. No se te escapa ningún detalle por alto.

Corazón:

Si lo primero que viste fue el corazón, eres alguien que ama la libertad. No te haces problemas por asuntos sin mucho sentido. Te dejas sorprender con lo que te sucede. Te agrada estar acompañado(a), pero también pasar tiempo a solas. Eres una persona bondadosa y amable. Perdonas con mucha facilidad.

