Al igual que los acertijos visuales, los test de personalidad son populares en Facebook y otras redes sociales. ¿El motivo? Permiten a los usuarios conocer más sobre su forma de ser. Dicho ello, ¿te gustaría saber si eres alguien inconformista? Si tu respuesta es un “sí”, esta prueba viral psicológica es para ti.

Para participar solo debes indicarnos qué ves primero en la imagen que acompaña esta nota. Sí, nada más. Lo que nos digas, según MDZ Online, te brindará esa información valiosa sobre tu personalidad. Impresionante, ¿no crees?

Solo hay dos opciones en la ilustración: una cama y una nube. Es necesario recalcarte que tienes que contestar con total honestidad, pues cada alternativa tiene un significado diferente. Ahora que ya lo sabes, ¡no lo pienses más y participa!

Imagen del test viral

Lo primero que veas en la ilustración te indicará si eres alguien inconformista. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test viral

Cama

Si lo primero que viste fue una cama, eres una persona muy inconformista, que busca constantemente nuevas aventuras para ponerse a prueba. No te agrada quedarte quieto(a). Te desespera la inactividad y por eso llenas tu agenda de compromisos. No te privas de hacer nada. Vives como si no hubiera un mañana. No guardas rencor a nadie. Perdonas con facilidad y te mantienes alejado(a) de la gente negativa.

Nube

Si lo primero que viste fue una nube, eres una persona muy creativa. Sueles hacer planes que no logras concretar. Te preocupas por lo que opina la gente de ti. Das buenos consejos, pero no los aplicas. Eres atento(a), generoso(a) y amable. Guardas secretos.

