Para muchos usuarios de Facebook y otras redes sociales, los test virales de personalidad se han vuelto en una forma de entretenimiento. Este tipo de test psicológicos pueden mostrarnos rasgos sobre nuestra forma de ser que desconocíamos, con solamente responder una interrogante. Es necesario recordar que la cuarentena, provocada por la pandemia del COVID-19, obligó a los cibernautas a buscar distintas maneras de diversión desde su móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Atento a la imagen que verás líneas abajo. En la mencionada ilustración se puede observar seis ventanas, cada una distinta de la otra. Según tu personalidad y temores, una te llamará la atención sobre el resto, de esta manera te acercarás a la respuesta de este test viral.

Cuando hayas realizado tu elección en el test psicológico, conocerás el significado de cada una de las ventanas y lo que implicaría en ti. Tenemos que indicarte que debe ser lo más sincero posible con tu respuesta, pues está influirá en los resultados que obtengas en este test viral de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Tu respuesta te mostrará cuáles son tus mayores miedos en este momento. | Foto: namastest

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Ventana 1

Muestra a una persona muy frustrada. A pesar de ser abierta y amigable muchas veces confía en quienes no se lo merecen y en quienes la decepcionan. Muchas veces piensa en cómo sería vivir en una isla desierta donde no se cruzará con gente mala.

Ventana 2

Revela un alma con necesidad de vaciarse. Es una persona que siempre va a ayudar a los demás pero eso no significa que siempre tenga que ser quien resuelva los problemas de otros. Le cuesta decir que no.

Ventana 3

muestra a una persona que tuvo una pérdida reciente y por eso intenta constantemente recapitular recuerdos que lastiman. No puede despedirse de lo que sucedió y eso la atormenta.

Ventana 4

Revela a una persona gobernada por la ansiedad y pase lo que pase no se va a saciar. El resentimiento no la deja tranquila y le cuesta perdonar a quienes le fallaron a tu confianza.

Ventana 5

Muestra a una persona sin confianza: “No soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente hermoso, no lo suficientemente inteligente”, suele decir. Se siente mucho menos que los demás y aunque no lo muestre por fuera, lo piensa todo el tiempo.

Ventana 6

Muestra a alguien que se vio vencido por la inactividad y que se propone tantas metas imposibles que al no concretarlas llevan a la depresión.

¿Qué es un test psicológico según Sigmund Freud?

También llamado prueba psicológica, es un instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica, o los rasgos generales de la personalidad de un individuo. La construcción del test debe procurar que el comportamiento específico ante determinado reactivo represente lo más fielmente posible el funcionamiento del sujeto en situaciones cotidianas donde se pone en ejecución real la capacidad que el test pretende evaluar.

Según el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, las experiencias que uno va acumulando durante su vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Freud aseguraba que las experiencias traumáticas tenían un efecto fuerte en esta etapa.

Por otra parte, la UTEL, la Universidad Tecnológica Latinoamericana ubicada en México, acota que los test de personalidad o psicológicos se dividen en tres partes: cuestionarios, proyectivos y actitudinario, lo cuál va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

