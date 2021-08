Los test viral de personalidad se han convertido, sin duda alguna, en el contenido preferido de los usuarios de Facebook y otras redes sociales. Este tipo de test psicológicos pueden mostrarnos rasgos sobre nuestra personalidad que no conocíamos, con solamente responder una interrogante. Debemos tener en cuenta que la pandemia del COVID-19, provocó que las personas buscaran distintas maneras de diversión desde la comodidad de su casa y una de ellas son los test de personalidad.

Presta atención a la ilustración que verás a continuación. En la imagen se puede apreciar una figura, sin embargo según tu personalidad captarás una imagen totalmente distinta a la que otra persona pueda notar. De esta manera, estarás cerca a la respuesta.

En el momento que ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás el significado de cada imagen y lo que podría implicar en tu vida. Es necesario indicarte que tienes que responder con la verdad, ya que tu respuesta tendrá influencia en los resultados que obtengas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

¿Qué ves en la imagen? Tu respuesta revelará qué es lo más importante para ti. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Brazo:

Eres una persona que sobresale por su honestidad. No tienes problema en expresar lo que piensas sin ningún tipo de filtro. En ocasiones, esto te juega malas pasadas ya que no todos están preparados para escuchar las verdades más crudas. No soportas la hipocresía y alejas de tu vida a la gente falsa. No sueles bajar los brazos con facilidad y para ti, un tropezón nunca es caída. Tus amigos acuden a ti en búsqueda de consejos ya que eres muy objetivo y práctico.

Caballo:

Te destacas por ser una persona reflexiva. Antes de tomar cualquier decisión analizas todos los pros y los contras. La impulsividad no es un rasgo que te caracterice. Eres alguien sumamente auténtico y no le das trascendencia a lo que los demás opinan sobre ti. Amas vivir tus propias experiencias y sacar tus conclusiones; por ello, no te dejas guiar por lo que otros dicen. Quienes no te conocen te ven como alguien frío; sin embargo, eres todo lo contrario. Con tu círculo más íntimo eres la persona más cariñosa y agradable del mundo.

¿Qué es un test psicológico según Sigmund Freud?

El mismísimo Sigmund Freud, considerado como ‘padre del psicoanálisis’, comenta en “Desde que inicié el estudio del inconsciente, me encontré a mí mismo muy interesante” en una carta dirigida a su amigo berlinés Wilhelm Fliess, fechada el 3 de septiembre de 1897, es así como inicia con los exámenes o test psicológicos de personalidad a fin de definirse a sí mismo, conocerse mejor y aprender más sobre diversos puntos de él mismo que le permiten evaluarse de distinta forma.

“Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad”, acota el mismo Freud en ‘El Seminario’ de Jacques Lacan, tomando como premisa los resultados de un test psicológico que él mismo realizó a profundidad y en donde comparó resultados para poder darnos a entender que muchas veces una sonrisa esconde algo por lo bajo y que gracias a los tests psicológicos podrás descubrir eso que ocultas en tu interior.

Por otra parte, es el mismo Sigmund Freud que comenta que las experiencias que uno va acumulando durante su vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Freud aseguraba que “las experiencias traumáticas tenían un efecto fuerte” en diversas etapas de nuestras vidas.

