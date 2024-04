Mientras realizaba un trabajo por Internet, justo me topé con una actividad que se hace llamar “test visual”. Eso me generó curiosidad porque supuestamente brindaba, de una forma entretenida y simple, datos interesantes de la personalidad en cuestión de segundos. Ante esa información, decidí corroborarlo y estaban totalmente en lo cierto, pues estuve conforme con lo que leí respecto a mi ser interior. ¿Estás dispuesto a vivir esta misma experiencia? Entonces, conocerás un dato oculto sobre ti con esta prueba mental que te traigo. Casi me olvido en decirte que este ejercicio se ha convertido en el preferido por miles de usuarios y cada día se registran más participantes.

Imagen del test visual

Te explicaré las instrucciones de este juego. Notarás que existen tres manos que están agarrando cartas que contienen diferentes diseños. Míralas bien y elige la que más te guste. De esa forma, conocerás algo nuevo de tu personalidad en pocos segundos, pero eso sí, tómate el tiempo necesario para seleccionar porque NO habrá una segunda oportunidad. ¿Listo?

Resultados del test visual

CARTA 1

La inteligencia es un rasgo que forma parte de ti y te hace diferente al resto de la gente. Pese a que eres consciente de las cosas que puedes alcanzar por tus grandes habilidades, también reconoces tus límites. Es por esa razón que prefieres mantener un perfil bajo, pero lo recomendable sería que lo demuestres para que los demás sepan que eres valioso.

CARTA 2

Algunos consideran que eres narcisista, pero se están equivocando. Eres una persona que reconoce sus errores y acepta las críticas de los demás cuando son constructivas. Eso no sería lo único, te encanta cuidar a quienes están cerca de ti y estás habituado a mostrar empatía en todo momento, pues te encanta escuchar y brindar consejos.

CARTA 3

Tienes una visión realista de ti mismo, ya que reconoces tus fortalezas y debilidades. Jamás has tenido en mente ser el centro de atención ni presumir los logros que obtienes en tiempos recientes, por el contrario, explicas que no es nada del otro mundo. Pese a ello, agradeces constantemente por las cosas buenas que te ocurren.

