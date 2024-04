Me pongo en tu lugar y entiendo que creas que perderás tu tiempo si participas en este test visual. Pero la verdad es que eso solo sucederá si te sumas incorrectamente a la prueba. Te explico: aquí tú debes contestar, con honestidad, cuál es el espejo que más te gusta entre todos los que aparecen en la imagen de abajo. Apenas respondas ello, sabrás cómo eres en realidad. Cuando yo accedí a la información correspondiente a mi persona, sentí una gran satisfacción. Me di cuenta que todo había valido la pena. Esa misma experiencia tú la puedes vivir. Todo dependerá de lo que decidas hacer en los próximos segundos. No lo pienses y da el paso que te permitirá conocerte mejor.

Imagen del test visual

¿Cuántos espejos hay en la imagen del test visual? Cuatro. Ninguno es igual a otro. Piensa bien en tu respuesta porque después no podrás cambiarla. Solo cuentas con una oportunidad para actuar correctamente. Los resultados de la prueba esperan por ti, pero ojo a esto: ninguno posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro espejos. Indica cuál es el que más te gusta. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Espejo 1:

Si este es el espejo que más te gusta, la imagen que proyectas a los demás es la de una persona a la que le gusta estar sola, andar sin prisas y seguir su agenda.

Espejo 2:

Si este es el espejo que más te gusta, la imagen que proyectas a los demás es la de una persona muy segura de sí misma, que impacta con su personalidad y no con su vulgaridad. Hay gente que te admira y te envidia.

Espejo 3:

Si este es el espejo que más te gusta, la imagen que proyectas a los demás es la de una persona a la que le encanta vivir intensamente. Sí, todos consideran que te encantan las aventuras. También son conscientes que odias la rutina.

Espejo 4:

Si este es el espejo que más te gusta, la imagen que proyectas a los demás es la de una persona selectiva e introspectiva. A veces, la gente se siente incómoda con tu compañía porque das la impresión de que estás presente en un lugar determinado solo por obligación.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

