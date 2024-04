¿Has escuchado hablar de las oportunidades de oro? Bueno, ahora mismo se te ha presentado una. Lo digo porque tienes la posibilidad de averiguar cuál es tu misión en la vida. ¿Tienes idea de cuántas personas fallecen sin saberlo? Aprovecha el test visual que te he traído. Yo apenas lo encontré, me sumé al mismo para tener esa información sobre mi persona y debo señalar que lo que leí ha marcado un antes y un después en mí. La prueba consiste en escoger una de las plumas que aparecen en la imagen de abajo. Para que todo sea exacto, tienes que elegir la que más te guste. Con cualquiera no funcionará. Yo cumplo con avisarte cómo participar correctamente. El resto depende de ti.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay cuatro plumas completamente diferentes y geniales. El diseño que tiene cada una, para mí, es magnífico, pero en este momento no interesa mi opinión. Tienes que indicar cuál es la que más te agrada para leer los resultados de la prueba, que, por cierto, no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro plumas. Tienes que elegir una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Pluma 1:

Si elegiste esta pluma, tu misión en la vida es ser creativo(a). Si algo en este mundo no ha sido creado, tu destino es crearlo.

Pluma 2:

Si escogiste esta pluma, tu misión en la vida es ser un apoyo para las personas que te rodean.

Pluma 3:

Si elegiste esta pluma, tu misión en la vida es sanar a los demás, ya que tienes la capacidad de descubrir qué les duele a las personas.

Pluma 4:

Si escogiste esta pluma, tu misión en la vida es difundir la energía que tienes a los demás.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.