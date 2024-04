Siempre me he considerado una persona que no ha tenido problema alguno para mostrar mis sentimientos, pero es sumamente importante saber manejarlos porque podríamos herir a otros individuos. En ese sentido, conocerás cómo controlas tus emociones de una forma simple y rápida con este interesante test visual que te trae Depor. Cuando lo realicé, no te mentiré que me tomó un total de 30 segundos, pues presenta un estilo didáctico de desarrollar; sin embargo, lo más significativo que conseguí es el mensaje que leí, ya que me dejó una reflexión encantadora. ¿Estás dispuesto a jugarlo? Entonces, presta atención a las instrucciones que se te revelará en el siguiente párrafo.

Imagen del test visual

En esta oportunidad, será una ilusión óptica que desarrollarás. De haber mirado esta imagen, captaste una de estas dos figuras: una rosa o la mitad de un cráneo. Mantén en tu mente la silueta que hayas visualizado primero porque ese se encargará de indicarte cómo manejas tus emociones. Recuerda, no existirá la posibilidad de que realices un segundo intento. ¿Preparado?

TEST VISUAL | Son dos figuras que se esconden en esta imagen. ¿Cuál miraste primero? (Foto: Pinterest / Depor)

Resultados del test visual

¿Visualizaste una rosa?

Sabes identificar tus sentimientos, sean positivos o negativos, y los aceptas. Es más, lo comentas con tus familiares o amistades cercanas para que te liberes de esas emociones y recibas consejos con la finalidad de que te sientas tranquilo. Estas prácticas han sido sumamente efectivas en tu ser.

¿Apreciaste primero la mitad de un cráneo?

Eres una persona que reprime sus sentimientos y no tiene disposición alguna en liberarlos. Acumula una gran cantidad de emociones y, en el momento menos oportuno, sueles expulsarlos de una forma que podría generar daño a otras personas. Es más, esto afectaría a tu autoestima.

¿Te fascinó resolver este test visual porque conociste un poco más sobre tu personalidad? Estas pruebas son muy interesantes y entretenidas durante los tiempos libres. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si te interesa participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

Estos test visuales te mantendrán entretenido de principio a fin

TE RECOMIENDO VER ESTE VIDEO

Escoge una imagen y tu elección te revelará detalles sobre tu futuro cercano.