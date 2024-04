Hasta la fecha, ninguno de los test visuales que he compartido en Depor, y que por ende he participado, me ha decepcionado. Todos han valido la pena porque me han ayudado a conocer distintos aspectos acerca de mi forma de ser. Si estás interesado(a) en sumarte a uno ahora mismo, el que te presento en esta nota es una perfecta opción para ti. Y es que te permitirá saber más sobre tu persona fácilmente. Sí, en serio. En la prueba de aquí solo deberás mirar la imagen de abajo para luego seleccionar uno de los grupos de amigos que aparecen ahí. Es fundamental tu decisión. No creas que tienes que elegir cualquiera. Lo correcto es que escojas el que más te llame la atención.

Imagen del test visual

La imagen del test visual permite apreciar ocho grupos de amigos. Todos dan la impresión de que son muy divertidos. Míralos bien para que sepas con cuál te quedarás al final. Tu respuesta no la podrás cambiar. Ojo con eso. Con respecto a los resultados de la prueba, te informo que estos no poseen validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra varios grupos de amigos. Escoge uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Grupo de amigos 1:

Si seleccionaste este grupo de amigos, no te da avergüenza contar detalles íntimos o muy profundos de ti mismo(a). Consideras que la amistad es un oasis donde eres libre y por eso no tienes miedo a ser herido(a).

Grupo de amigos 2:

Si escogiste este grupo de amigos, consideras que la amistad es como elegir hermanos. Te gusta tener amigos que te apoyan y que son leales a ti.

Grupo de amigos 3:

Si seleccionaste este grupo de amigos, disfrutas estar rodeado de personas con las que puedes ver películas, escuchar música o jugar algo.

Grupo de amigos 4:

Si escogiste este grupo de amigos, consideras que la relación con tus amigos no se dañará por el hecho de no verlos todo el tiempo. Piensas que ellos estarán para ti en cualquier momento, así como tú para ellos.

Grupo de amigos 5:

Si seleccionaste este grupo de amigos, consideras que la amistad es para siempre. Lo ves como algo fundamental en tu vida.

Grupo de amigos 6:

Si escogiste este grupo de amigos, te sientes cuidado(a), comprendido(a) y que eres parte de algo genial cuando te reúnes con tus amistades.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.