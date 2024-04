Debo confesar que hoy desperté y sentí que necesitaba algo, pero no sabía qué cosa. Esa sensación fue muy extraña para mí. Llegué a estresarme un poco. Afortunadamente, encontré este test visual que me ayudó. Y es que la prueba puede revelar lo que le hace falta a cualquier participante. Lo más genial de todo esto es que para que obtengas esa información solo debes mirar la imagen de abajo y decir qué vela, de las que aparecen en la ilustración, deseas encender. Sí, una respuesta tan simple expondrá algo que te urge conocer. ¡Qué increíble! Me encanta este contenido. Sin duda, ya es uno de mis favoritos. Muchos usuarios han opinado igual que yo en varias redes sociales.

Imagen del test visual

En total hay cuatro velas en la imagen del test visual. Todas están apagadas y tú, como ya dije arriba, debes indicar cuál quieres encender. Apenas contestes con sinceridad tendrás el permiso para leer los resultados de la prueba. Ojo que ninguno posee validez científica. Sé que hay quienes sostienen que sí, pero eso no es verdad.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro velas apagadas. Indica cuál deseas encender. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Vela 1:

Si quieres encender esta vela, necesitas paz. Trata de tener un día solo para ti porque es importante pasar tiempo a solas de vez en cuando.

Vela 2:

Si deseas encender esta vela, necesitas una emoción fuerte. Tal vez te sientas estancado(a) en una situación sin salida. Tu alma clama por pasión y movimiento.

Vela 3:

Si quieres encender esta vela, necesitas un milagro. Estás pasando por una situación difícil. Quieres que se resuelva por arte de magia un problema que tienes.

Vela 4:

Si deseas encender esta vela, necesitas sencillez y transparencia, ya que en este momento hay algo que te impide vivir feliz.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.