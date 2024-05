Creo que pasarán los años y yo seguiré participando en test visuales. Y es que no encuentro razones para no hacerlo. Siempre deseo saber más acerca de mi persona y estas pruebas me brindan la información que necesito. Por ejemplo, la evaluación de esta nota de Depor me ha servido bastante porque me dio a conocer todo sobre mi forma de ser. Fue una experiencia fantástica y espero que tú también te animes a vivirla. Para que te enteres de varias cosas correspondientes a tu personalidad, simplemente debes elegir una de las plumas que están en la imagen de abajo. ¿Te das cuenta que no realizarás nada del otro mundo? No lo pienses tanto y participa de una vez en este contenido espectacular.

Imagen del test visual

¿Cuántas plumas hay en la imagen del test visual? Seis. Ninguna se parece a la otra, así que piensa bien antes de tomar una decisión. La que más te llame la atención es la que tienes que seleccionar para leer los resultados de la prueba. Si te preguntas si estos poseen validez científica, la respuesta es “no”.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis plumas diferentes y tú debes escoger una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Pluma 1:

Si escogiste esta pluma, te gusta tener éxito en todo. Eres una persona perfeccionista. Posees un carácter fuerte.

Pluma 2:

Si elegiste esta pluma, aprendes rápido. Puedes adaptarte fácilmente a cualquier situación. Tienes la capacidad de aislarte de todo. Te gusta estar solo(a).

Pluma 3:

Si escogiste esta pluma, te encanta estar activo(a) e interesado(a) en muchos proyectos a la vez. Posees una mentalidad emprendedora.

Pluma 4:

Si elegiste esta pluma, siempre tratas de ayudar a los demás. Te agrada rodearte de gente que te quiere y con la que tienes intereses en común. Amas la paz y la armonía.

Pluma 5:

Si escogiste esta pluma, le tienes miedo al fracaso y eso hace que no confíes bastante a ti, a pesar de ser una persona muy creativa.

Pluma 6:

Si elegiste esta pluma, consideras que puedes lograr tus objetivos solo(a). Eres una persona independiente.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.