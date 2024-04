Te contaré un caso que me conmociona. Hace cierto tiempo, me distancié de un amigo muy cercano por discrepancias, pero tanto era la consideración que teníamos entre ambos que decidimos dejar nuestras diferencias y perdonarnos. No te mentiré que esa sensación fue gratificante. Ante esta historia, ¿tú sueles disculpar con facilidad? Si te gustaría descubrir si posees este rasgo en tu personalidad, te invito a desarrollar este nuevo test visual que te otorgará dicha información de una forma entretenida y tan simple que te agradará en un primer momento. Este tipo de actividades están consiguiendo gran popularidad por los divertidos que son de resolverlos y no te decepcionarán.

Imagen del test visual

En esta oportunidad, no tendrás que elegir una opción. Apreciarás un test visual que oculta estas dos figuras: un perro y un gato. Estoy totalmente seguro que has captado uno de ellos a primera vista; por esa razón, esa silueta se encargará de indicarte si perdonas con facilidad. Ten en cuenta lo siguiente antes de leer los resultados: NO existe posibilidad de un segundo intento.

TEST VISUAL | ¿Qué figura has visualizado en esta ilusión óptica? (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

¿OBSERVASTE UN PERRO?

No eres rencoroso y perdonas con facilidad. En un principio, puede ser que la decepción e ira abunde en ti, pero conforme pasen las horas, recapacitas y sientes que el perdón es necesario con la finalidad de que no exista un resentimiento. Eso sí, brindas una posibilidad más, pues si te fallan en una segunda ocasión, decides marcar distancia definitivamente.

¿UN GATO FUE LO QUE MIRASTE?

De haber observado esta silueta, te caracterizas por no perdonar con facilidad. El orgullo predomina más en tus decisiones que entablar una comunicación. Sientes un gran resentimiento por aquellas personas que te fallaron y consideras que, si se equivocaron gravemente en una primera oportunidad, la segunda será igual.

¿Te fascinó resolver este test visual porque conociste un poco más sobre tu personalidad? Estas pruebas son muy interesantes y entretenidas durante los tiempos libres. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si te interesa participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?