Te contaré un secreto que solo las personas cercanas a mí lo saben. Tengo una debilidad que no me permite mostrar mi mejor versión y estoy trabajando con el fin de mejorarlo: soy demasiado confiado con la gente. Habitualmente, me considero un ser de buenas intenciones, pero lamentablemente existen una cantidad de hombres y mujeres que no son así. ¿Estás dispuesto a descubrir cuál es tu punto frágil? Si estás interesado por conocerlo, este nuevo test visual te otorgará esta información de una forma entretenida y pocos segundos serán más que suficientes para desarrollarlo. ¡Sigue al pie las instrucciones para entender lo oculto de tu ser interior!

Son un total de 4 frascos que mirarás en el gráfico. Cada uno presenta un diseño llamativo y contiene una poción en particular. Analiza con suma atención y elige el que más te agrade, pues ese se encargará de brindarte una interesante información sobre tus debilidades. Antes de comenzar, ten en cuenta lo siguiente: esta prueba tiene fines de entretenimiento debido a que no posee una aprobación científica.

FRASCO 1

Sueles experimentar un miedo incontrolable ante situaciones que podrían ser manejables y sencillas de resolver. Este tipo de comportamiento te limita a mostrar tu valentía por la simple razón de que no te gustaría ser el blanco de críticas de los demás. Eso demuestra que no te tienes confianza.

FRASCO 2

Tu mayor debilidad y que te cuesta cambiarla es la ira. Te enfadas con facilidad y mayormente por cosas sin sentido. Es más, sueles reaccionar de forma impulsiva cuando las situaciones no son favorables y puede ser agresivo. Por este tipo de conducta, muchas personas tienen temor de relacionarse contigo.

FRASCO 3

Tu flaqueza más destacada es la procrastinación. Sueles posponer o retrasar las obligaciones que tienes, pese a que debes completarlos en un plazo establecido. No te concentras lo suficiente o te sientes con poca energía. Esto te ha generado diversas críticas a tu persona.

FRASCO 4

Eres un individuo que se conforma con lo que ha conseguido hasta el momento. No estás dispuesto a experimentar nuevos cambios y eso no te ha permitido aprovechar grandes oportunidades que podrían mejorar tu calidad de vida. Eso demuestra que aceptarás las opiniones los demás, aunque no estés de acuerdo.

