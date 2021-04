La pandemia del coronavirus no se detiene. A diario vemos nuevos casos de muertes y reportes masivos de contagios. Sin embargo, existen momentos que conmueven y son símbolos de esperanza como esta enfermera que se volvió viral en redes sociales por grabar este video cantando y tocando guitarra en un hospital en forma de aliento para las personas que se encuentran internadas.

Amy-Lynn Howson es una enfermera del hospital de Ottawa, Canadá, que trabajaba haciendo endoscopias. Sin embargo, recientemente la trasladaron a las UCI por el nivel de ingresados por Covid, y es posible que los pacientes agradecieran este cambio por la alegría musical que aportó. Puede ser entendido como un símbolo de esperanza ante el panorama incierto que se vive.

El alma caritativa y el trato constante con los paciente generan cierta sensibilidad en el personal de salud. Reportar muertes a diario no es nada agradable, esto también servirá como un desahogo ante tantas tragedias del día a día. Guitarra en mano, esta mujer no quiso dejar a los enfermos ni un minuto solos y, en el momento que podía, los entretenía tocando para ellos.

Pero, además, también cantaba un tema que ella misma compuso hace varios años, tal y como explicó a los medios locales: “La escribí cuando una amiga estaba luchando contra algunos problemas de salud mental y me recordó a algunas de mis propias luchas”. Esto aumenta lo dicho anteriormente acerca de la sensibilidad que genera la frecuencia de muertes en estas épocas.

Enfermera cantando y tocando guitarra en hospital se vuelve viral y conmueve al mundo

“A veces la gente no tiene las respuestas para decirte cómo arreglar las cosas o cómo mejorar”, dijo Howson, quien lleva nueve años trabajando como enfermera. “Pero para mí, por mi propio viaje vital, alguien que está contigo y se ha sentado a tu lado puede cambiar a veces una vida”, dijo en una entrevista.

“Cuando he estado ayudando en la UCI, me he dado cuenta de lo duras que han sido las cosas y he visto lo solos que estaban los pacientes. Pensé que si no lo hacía ahora, no habría mejor momento para empezar a reconfortar a los pacientes de la forma en que puedo hacerlo”, añadió la enfermera.

¿Consideras a este video interesante? ¿Crees que deberíamos subir más material como este todos los días? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, deberás solo ingresar al siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. No esperes más y no te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Sacerdote mexicano es viral por sus peculiares videos y actuaciones en TikTok [VIDEO]