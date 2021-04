El reloj marca que es tiempo de que pongas a prueba tu visión con un desafío que causa sensación en Facebook y en otras redes sociales. El reto viral que te traemos en esta ocasión ha destacado por su nivel de dificultad, pues consiste en ubicar las 3 palmeras diferentes en una imagen. ¿Puedes hacerlo?

A simple vista da la impresión que todas las palmeras presentes en la ilustración son exactamente iguales, pero si prestas mucha atención a los detalles descubrirás que no es así. Si deseas cantar victoria, asegúrate de tener mucha paciencia.

No te preocupes por el tiempo que te demores buscando, pues como ya es habitual, no hay ningún límite. La idea es que te diviertas y no te estreses. Miles de usuarios de México, Estados Unidos y España, ya se animaron a participar. ¿Tú?

Imagen del reto viral

En la ilustración hay 3 palmeras distintas al resto y tienes que encontrarlas. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

El reto viral consiste en ubicar las 3 palmeras diferentes al resto en la imagen. Eso ya lo sabemos muy bien. Pero, ¿cuáles son las distintas? Déjanos decirte que hay 2 palmeras que no tienen coco y una que no tiene tronco. Si no pudiste hallarlas, aquí abajo podrás saber dónde están.

Aquí están las 3 palmeras diferentes al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

El reto viral presentado en esta nota fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó recién hoy día en su página web. En cuestión de minutos, se ha convertido en uno de los desafíos más populares en Facebook y en otras redes sociales. Dinos en los comentarios qué te pareció.

