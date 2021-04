Si quieres divertirte, llegaste al lugar correcto, pues aquí te presentamos el reto viral del momento en Facebook y en otras redes sociales. El desafío consiste en hallar los 3 cirios que tienen la llama pequeña en una imagen. ¿En cuánto tiempo lo puedes superar?

Si bien la prueba visual creada por Noticieros Televisa fue publicada hoy en su página web, ya figura como una de las más comentadas en México, Estados Unidos y España. Y es que cantar victoria no es algo que han podido hacer la mayoría de participantes.

El desafío es muy difícil de superar, pero no imposible. Si quieres acabar diciendo “lo logré”, antes de sumarte al reto viral, asegúrate de relajarte lo más que puedas, pues deberás observar detenidamente la imagen. No hay un tiempo límite, así que no te preocupes por eso.

Imagen del reto viral

Encuentra los 3 cirios que tienen la llama pequeña en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Si llegaste a este punto de la nota habiendo encontrado los 3 cirios que tienen la llama pequeña, ¡felicidades! Pero si en caso no los hallaste, te informamos que aquí abajo podrás saber la ubicación de cada uno en la ilustración.

Aquí están los 3 cirios que tienen la llama pequeña. (Foto: Noticieros Televisa)

Recuerda que los desafíos solo existen con el fin de divertirnos. No tienen otra razón de ser. Así que en lo único que debes preocuparte al participar en uno es en pasarla bien. Pronto te daremos a conocer otro reto viral para que pongas a prueba tu visión. Dicho ello, ¡hasta la próxima!

