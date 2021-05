Un caso insólito. Rovi Wade es una tiktoker de Estados Unidos que cuenta con cientos de miles de seguidores, a quienes suele sorprender con su extravagante forma de vestir; sin embargo, esto no parece ser del agrado de su vecina, quien se puso en contacto con las autoridades para denunciarla por su look. Sí, por su look.

A través de un video compartido en su cuenta de TikTok, la joven demostró cómo fue el momento en que conversa con el supuesto policía que había llegado hasta el lugar para hacerle saber la queja. En la grabación, le explica que su vecina la denunció “por su estilo” y por cómo se viste.

“Estoy vestida. A ella simplemente no le gusta mi estilo”, se le escucha decir en el clip que no ha tardado en volverse viral en la mencionada plataforma con más de 22 millones de reproducciones.

En el breve video que publicó, se ve a la tiktoker defenderse ante los agentes que llegaron hasta su casa. Rovi explicó que no está haciendo nada malo, pero que a su vecina no le gusta la forma en que ella se viste y por eso la denunció.

“Básicamente lo que pasó fue que estaba afuera de mi casa, filmando y bailando en la calle. Simplemente lo estaba pasando bien, haciendo lo mío”, explicó la chica. “Estábamos siendo muy respetuosos, no estábamos en el camino de nadie, realmente no había nadie afuera para vernos. Cuando estábamos parados en la acera viendo algunas imágenes que acabábamos de filmar, mi vecina sale y dice: Sé que probablemente ustedes estén haciendo esto por su negocio, pero esto es inapropiado, tengo hijos”.