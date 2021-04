Una de las reglas o costumbres que se tiene cuando se asiste a una boda es no vestirse de blanco si no eres la novia, pues es considerado como un acto para quitarle protagonismo a la mujer que se casará. El video viral del que hablaremos en esta nota, tiene mucho que ver con lo que acabamos de mencionarte. Presta mucha atención.

Resulta que una joven, cuyo usuario de TikTok es @chloe_beeee, decidió compartir un clip donde cuenta una singular experiencia que vivió. En dicha publicación, que fue realizada el 15 de abril del presente año, ella contó que tiene dispraxia y, debido a ello, trabajó solo por un tiempo como camarera.

Un día, desempeñándose como mesera en una boda, accidentalmente derramó salsa sobre el vestido de la suegra de la novia. “Estaba muy caliente, y gracias a Dios no la quemé, pero se tuvo que ir a cambiar”, manifestó la joven de esta historia.

Según dijo, afortunadamente todas las personas presentes en la boda eran locales por lo que la mujer pudo irse a casa a ponerse otro vestido. “De todos modos, obviamente era joven y estaba fuera de mí, estaba llorando, estaba tan molesta porque pensé que había arruinado la boda de esta pareja”, aseveró en el video viral.

Sin embargo, ocurrió lo inesperado. “La novia se acercó a mí y me estrechó la mano y me agradeció y dijo que ‘mi suegra no debería haber estado vestida de blanco el día de mi boda’ y luego me dio una propina de 55 libras y si la veo en la ciudad ahora, todavía decimos ‘hola’”, finalizó la joven. Debido a su relato, el clip se volvió un verdadero éxito en TikTok y en otras redes sociales, siendo muy comentado en países como México, Estados Unidos y España.

