Video viral | TikTok | Los mexicanos no solo se caracterizan por ser personas muy alegres y joviales, sino también por su gran capacidad para soportar las comidas picantes. Esto se puede ver en innumerables videos publicados en diferentes redes sociales.

Entre dicho contenido viene destacando un clip de TikTok protagonizado por una ciudadana puertorriqueña, quien aparece diciendo que los aztecas no son los únicos en tener ‘aguante’ a los chiles más poderosos.

“No solo los mexicanos comen chiles toreados, nosotros también comemos esto, así que no se hagan los ¡Oh oh jojojo! Ahí vamos”, dijo la mujer antes de engullir el mencionado fruto.

Las cosas, como verás en breve, no fueron tan fáciles para la centroamericana. Ella terminó tosiendo, con los ojos llorosos y vomitando lo que había engullido.

“Creo que debió no solo medir sus palabras, sino además sus acciones. Esos chiles son conocidos por ser muy picantes, siempre deben ser comidos acompañados de algo”, dijo un usuario de TikTok.

