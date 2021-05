Julia Kassel es una tiktoker que quedó mortificada al descubrir que la persona con la que había estado chateando había ingresado a prisión. Lejos de asustarse, dio inicio a un plan para ponerse en contacto con él. A través de un video publicado en TikTok, la mujer dio detalles sobre lo sucedido y sorprendió a más de un usuario en la mencionada red social.

“Cuando estaba en la escuela secundaria, estuve hablando con un chico durante tres meses y luego, un día, no tuve respuestas. Era como si se hubiera esfumado”, dijo la joven, cuyo perfil de TikTok es seguido por más de 400 mil personas.

Explicó que, antes de que perdieran contacto, se llevaban muy bien. Es por eso que se negó a alejarse de él y le escribió a varios de sus amigos para preguntar lo que había sucedido. Para su sorpresa, ninguno sabía qué era lo que pudo haberle pasado al joven.

El tiempo pasó y Julia descubrió que su “novio virtual” había sido apresado. por lo que trazó un plan para poder verlo. Decidió unirse a una sociedad de abogados de su centro de estudios para, de esta forma, ir de excursión a una cárcel con la esperanza de encontrarlo.

“Me uní al club de abogados, fui a todas las reuniones, participé en todos los eventos para que, al final del semestre, pudiera ir a la cárcel local para hacer una excursión”, dice.

Sin embargo, ya en el lugar, le dijeron que las mujeres no iban a estar en contacto con los internos hombres. En un segundo video, detalló cómo fue ese día: “Así que llegamos a la cárcel y estaba lista para ver a mi hombre. Entramos y dicen que está bien, te vamos a separar, un grupo irá al lado de las mujeres y el otro al lado de los hombres”, asegura.

“Yo le dije: ‘no, maestra, escúcheme, tengo que ir al lado de hombres, por favor, no me haga esto’ y ella me preguntó por qué. Me dijo ‘antes que nada, amor, vamos a hacer que todas las chicas se vayan con las mujeres porque no queremos que los hombres de mayor edad vean a las chicas más jóvenes’. Al final hice todo eso y ni siquiera pude verlo. Así que, la moraleja de la historia es que nunca persigas a un hombre, especialmente uno que está en la cárcel porque sabes que no es bueno para ti, especialmente cuando estás en la escuela secundaria”, agrega Julia, cuyo relato se ha vuelto viral en TikTok con más de un millón de reproducciones.