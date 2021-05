Un desafío no apto para cualquiera que se crea capaz de lograrlo. Para dar con la solución debes mirar más allá de lo evidente. ¿Suena descabellado? Sí, no eres uno de los Thundercats, pero sí podrás mirar más allá de lo que normalmente ves. En el siguiente reto viral, debes profundizar tu vista para tratar de encontrar aquellos aspectos que diferencian a unos pájaros de otros. Entonces, ¿podrás hacerlo en solo 10 segundos? Creemos en tus habilidades en tiempos de pandemia.

Como podrás observar en la gráfica de abajo, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Para ubicar al mencionado animal en la imagen, debes tener mucha paciencia. No te vamos a engañar, la prueba visual es difícil y ello se ve evidenciado en la poca cantidad de usuarios que han dicho “lo logré”, pero nosotros no queremos desanimarte.

Pero vamos, confiamos en tus habilidades. La visión puede jugarte una mala pasada en este tipo de desafíos, más que todo porque la coloración y formas no permiten diferenciar con exactitud unos animales de otros que hay dentro de la gráfica. Además, lo que te pedimos también tiene una forma singular, pues no te podemos decir qué es lo que diferencian al gato del pájaro, lo que hace aún más complicado este desafío.

IMAGEN VIRAL

Ubica al gato de este reto viral de los pájaros de Facebook. (Facebook/Captura)

Aquí, presta atención a los detalles y a las figuras que se repiten, porque así te darás cuenta que la que no está igual que las demás aves, es porque la respuesta es. Sí, confiamos en tus habilidades, en tu capacidad, en tus aptitudes, en todo lo que has venido reforzando a lo largo de los años, y profundizado aún más en estos meses que decidiste -sea por voluntad propia o porque caíste en ella- probar más y más desafíos visuales.

Tal y como podrás haber visto en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos. ¿Necesitas más tiempo además de los 10 segundos? Adelante, tómatelos y encuentra ese gato escondido entre los pájaros, pero ya no te tomes más tiempo que el que te mencionamos, solo así podrás reforzar tus habilidades. Ahora, si no consigues hallarlo, abajo te ayudamos con la solución.

SOLUCIÓN DEL RETO

Bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que logró verlo, tranquilo, no te preocupes ni te sientas mal que te brindaremos la solución. Si quieres conocer la solución a este desafío visual de dónde está el gato, solo dirige tu vista por toda la imagen y ahí los encontrarás.

Solución: aquí se halla el gato de este reto viral de los pájaros de Facebook. (Facebook/Captura)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

