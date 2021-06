Deberás hallar la solución en cuestión de segundos. Sí, solo tendrás alrededor de 10 segundos para hacerlo. Ojo, no te dejes engañar y pon a prueba tu vista, pues como anticipamos, la imagen es difícil de interpretar por las formas que se repiten, los colores tan bicromáticos. Muy pocas probabilidades hay de que un reto viral te ponga a pensar, de tal forma, este acertijo visual se ha puesto de ‘moda’ entre millones de usuarios en redes sociales en las últimas semanas.

Es muy difícil el arte del camuflaje para una cebra. Su gran cuerpo, su lentitud y forma no le ayudan en la actualidad. Además, no es su función en en mundo animal. Sin embargo, lo que sí puede hacer una cebra es esconder unas teclas de piano, pues los colores similares ayudan mucho para jugar con la vista de cualquiera. Es así que nuestro reto viral de hoy consiste en encontrar esas teclas entre estos simpáticos animales.

Es decir, tienes la composición de muchas cebras entre las que se esconde un teclado de piano. A continuación, te mostraremos la imagen más amplia para que la revises por alrededor de 10 segundos y ubiques ese teclado de piano entre las cebras. Pero ojo, mira ‘más allá de lo evidente’ y no dejes pasar en absoluto cada detalle de la composición que puede brindarte la solución.

IMAGEN VIRAL

Encuentra las teclas del piano entre las cebras de esta imagen difícil de resolver. (Difusión)

¡Échale, eres el amo de los retos virales! Las felicitaciones de antemano por haberlo cumplido y resuelto este acertijo en el tiempo que te pidió la nota. ¿Qué pasó? ¿No lograste dar aún con la respuesta? ¡Uy, lo lamentamos! Por un momento, creíamos que sí. De antemano, sentimos haberte puesto un desafío tan complicado, pero te habíamos advertido que no iba a ser fácil. Te lo habíamos advertido, este no es un reto fácil de resolver, así que despreocúpate si después de ver la imagen por el tiempo establecido en el desafío te sigue siendo difícil encontrar la solución. No es un reto para todos.

¿Ya viste por la imagen por 10 segundos y no das con la solución? ¿Requieres de una pista para continuar? Que no ‘panda el cúnico’, como diría el Chapulin Colorado. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Sí, lo sabemos. Este es el párrafo al que no querías llegar, sabíamos que iba a ser difícil de resolver por ti solo, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Aquí se encuentra las teclas del piano entre las cebras. (Difusión)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

