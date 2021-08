Fue de menos a más y logró el objetivo de todo deportista en los Juegos Olímpicos. Alexander Zverev hizo historia en el tenis al vencer al ruso Karen Khachanov y colgarse la medalla de oro en Tokio 2020, siendo así el primer alemán que gana la dorada en tenis individual.

Luego de una hora y 19 minutos, Alexander Zverev se impuso a Khachanov por 6-3 y 6-1, con un primer gran set. El alemán le quebró el servicio a su rival en dos ocasiones y en la segunda manga tuvo una gran reacción ante el embiste del ruso.

La victoria de Zverev la celebra toda Alemania, ya que el tenis germano vuelve a estar de fiesta 33 años después de su última presea dorada. Justamente, en Seúl 1988, Steffi Graf ganó la medalla de oro, en el año en el que tambíen se quedó con el Goldem Slam.

“Esto es lo más grande que jamás haya ganado. Siempre he querido conseguir esto y ahora me veo aquí, con una medalla de oro colgando de mi cuello. Lo que estoy sintiendo ahora mismo es algo que no voy a poder describir en mi vida”, comentó Zverev tras su victoria.

He ganado el oro no para mí, sino para toda Alemania. Esta medalla le pertenece a toda Alemania, ha sido la mejor semana de mi vida. Los mejores jugadores han venido, ha sido uno de los torneos más duros de la temporada”, agregó el número 5 de la ATP.

Cabe señalar que Alexander Zverev comenzó su camino hacia el oro venciendo a Lu Yen-hsun de China Taipéi. Su victoria más significativa en Tokio 2020 ocurrió en semifinales, cuando dio el golpe y eliminó a Novak Djokovic, gran favorito.