Alcanzar la gloria en los Juegos Olímpicos es un objetivo primario para cada deportista que alcanza una clasificación. Obtener una medalla representando a tu país suele generar cierta alegría personal y orgullo nacional. Sin embargo, no a todos les va bien. Tal es el caso del equipo de gimnasia de Japón que no la pasó nada bien en esta edición luego de quedar en una ubicación que no esperaban.

No cabe duda de que los Juegos Olímpicos dejan marcas imborrables en los atletas hasta el último momento y desafortunadamente, para el equipo de gimnasia rítmica de Japón no será una agradable, ya que las integrantes no pudieron contener las lágrimas tras quedar en último lugar.

Con un puntaje de 42.750 en la primera rotación, todas las esperanzas pasaban para la siguiente. Sin embargo, el puntaje fue menor para las gimnastas del país anfitrión de esta cita olímpica. Sakura Noshitani, Sayuri Sugimoto, Ayuka Suzuki, Nanamo Takenaka y Rie Matsubara obtuvieron 29.750 y acumularon un total de 72.500.

Como era de esperar, quedaron en el último lugar de la competencia y dejaron notar su molestia. En la zona mixta, las japonesas mostraron su dolor por obtener este resultado y trataban de consolarse entre ellas para dar la vuelta a la página y no pensar en lo sucedido.

Para esta prueba, Japón quedó en último lugar y dejó una de sus peores performances de la cita olímpica. Eso sí, en la última prueba de gimnasia, Bulgaria se quedó con la medalla de oro, tras superar a Rusia que ganó la plata e Italia se colgó el bronce.

