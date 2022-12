En la previa del partido de Argentina vs. Países Bajos, se filtró la información de una posible ausencia de Rodrigo de Paul para este choque. Sin embargo, se le pudo ver entrenando con normalidad y sería de la partida. Ante esto, Lionel Scaloni se encargó de apagar los rumores manifestando su molestia por los rumores que afecta en la interna del equipo.

“Es muy extraño que pregunten sobre alguna molestia de algún determinado futbolista, porque ayer entrenamos a puertas cerradas. No sé de dónde salen estas informaciones. Hoy tendremos otra práctica y ahí definiremos el mejor planteo para el partido con Países Bajos. Es normal que algunos jugadores hagan un trabajo aparte después de los entrenamientos”, mencionó el DT en conferencia de prensa.

Además, se animó a dar detalles sobre cómo se viene preparando el jugador para el partido de cuartos de final. De acuerdo a su registro, es quien más ha corrido en todo el equipo disputando los cuatros partidos donde se midieron ante equipo como Arabia Saudita, México, Polonia y Australia.

“Él se entrenó ayer. Hizo parte del trabajo; Di María, también. A veces decidimos que hagan la mitad de los trabajos. Hoy volveremos a trabajar. No me atrevería a afirmar si un jugador está o no para jugar mañana. Sí sé que el que salga a jugar estará al 100″, agregó sobre el volante.





La posibilidad de patear penales

Argentina saldrá frente a Países Bajos a buscar la clasificación hacia semifinales en los 90 minutos del partido. Sin embargo, existe la posibilidad de ir al tiempo extra y también penales. Ante esto, Scaloni mencionó que el entrenamiento es constante, pero se definirá en el momento.

“Patean todos los días, pero en el momento de patear es una caja de fósforos. Esperemos ganarlo antes de esa instancia. Sería de mediocre pensar desde el comienzo plantear un partido en relación a la definición por penales. Las decisiones se toman en el momento donde uno cree que debe tomarse”, dijo.





