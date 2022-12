Brasil vs. Corea del Sur se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía DIRECTV, O’Globo, Latina (Canal 2) y Fútbol Libre TV por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este lunes 5 de diciembre desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio 974. La ‘Canarinha’ parte como favorita para clasificar a los cuartos de final, aunque aún no ha confirmado si podrá contar o no con la presencia de Neymar. Enfrente, los asiáticos buscarán seguir haciendo historia tras haber clasificado derrotando a Portugal en la última fecha de la fase de grupos. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, mejores jugadas, goles e incidencias desde la web de Depor.

Tras culminar la primera etapa del Mundial Qatar 2022, periodistas de todo el mundo comentan cuál fue el mejor equipo en lo que va del torneo, quién fue la decepción y qué selección dio la sorpresa. Conoce todos los detalles en este video.

Brasil vs. Corea del Sur: posibles alineaciones

Brasil : Alisson Becker; Alex Sandro, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao; Fred, Casemiro; Vinicius Jr., Neymar Jr., Raphinha; Richarlison

: Alisson Becker; Alex Sandro, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao; Fred, Casemiro; Vinicius Jr., Neymar Jr., Raphinha; Richarlison Corea del Sur: Kim Seung-Gyu; Kim Jin-Su, Kim Young-Gwon, Kwon Kyung-Won, Kim Moon-Hwan; Lee Kang-In, Jung Woo-Young, In-Beom Hwang; Son Heung-Min, Gue Sung-Cho, Lee Jae-Sung.





