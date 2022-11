Una mensaje de calma para millones de hinchas ecuatorianos. La selección de Ecuador tuvo un debut a lo grande en la Copa del Mundo, al vencer (2-0) a la local Qatar, con un doblete de Enner Valencia. Sin embargo, no todo fue felicidad en la ‘Tri’, dado que el goleador del cotejo acabó sentido y su presencia para la segunda fecha del Grupo A, contra Países Bajos, aún está en duda.

Precisamente, Gustavo Alfaro, entrenador del combinado ecuatoriano, se refirió al estado físico del atacante y destacó su compromiso con el equipo. “Lo vamos a terminar de ver, pero no lo sacarán ni con fuego de este partido”, manifestó el DT, entre risas, en conferencia de prensa.

De inmediato, el estratega explicó que todavía no es segura la participación Enner Valencia: “Vamos a analizar esta tarde, para ver cómo está. Los estudios realizados arrojaron que no tiene ninguna lesión, lo cual es muy importante, aunque el traumatismo fue muy severo”. “Más allá de que no existe una afección evidente, estos golpes tienen rezagos en la condición física”, agregó Gustavo Alfaro, a falta de un día del decisivo choque contra Países Bajos.

En ese sentido, el técnico reveló qué acciones tomarán: “Trataremos de ver bien esta tarde. Si es por Enner, olvídense, va a jugar, más cuando se trata de esta circunstancia en el Mundial. En las Eliminatorias, también, siempre estuvo a disposición cuando la selección lo necesitaba”.

“Vamos a dar el beneficio de la duda, tendremos que esperar el examen. Yo cuento con Valencia, pero veremos si responde bien en el entrenamiento de la tarde y así analizar si podrá estar en el inicio del partido, tal vez para la recta final o, en concreto, no tenerlo”, concluyó Gustavo Alfaro.

¿Cuándo juega Ecuador vs. Países Bajos?

El partido Ecuador vs. Países Bajos se jugará este viernes 25 de noviembre, desde las 11:00 a. m. (hora peruana y ecuatoriana), en el Khalifa International Stadium de Doha. Ambos seleccionados están igualados con tres puntos en el Grupo A, pero los neerlandeses son líderes por menor número de tarjetas amarillas acumuladas.





