El Mundial Qatar 2022 se encuentra a la vuelta de la esquina. Los amantes del fútbol ya palpitan lo que será el primer partido entre el anfitrión y Ecuador el próximo domingo 20 de noviembre en el estadio Al Bayt de Jor, pero no es lo único que despierta expectativa entre los hinchas. La ceremonia de inauguración se ha convertido en parte del espectáculo en las últimas ediciones y este año no será diferente. Es por ese motivo que en las siguientes líneas te informamos todo sobre el evento previo al primer encuentro de la Copa del Mundo: a qué hora empieza, dónde será, qué canales transmiten y qué artistas estarán presentes. Como para no perdérselo.

¿Cuándo será la inauguración del Mundial Qatar 2022?

La ceremonia de apertura del Mundial de Medio Oriente está programada para este domingo 20 de noviembre en el estadio Al Bayt de Jor poco antes del puntapié inicial que darán las selecciones de Qatar y Ecuador.

¿A qué hora será la inauguración del Mundial Qatar 2022?

Tal como ha establecido la FIFA y la organización del torneo, la inauguración del Mundial Qatar 2022 se llevará a cabo una hora antes del primer partido en Al Bayt. Se espera el mejor de los espectáculos dada la gran inversión hecha por los encargados.

¿Cómo y en qué canales ver la inauguración del Mundial?

Perú: Latina TV, DirecTV Sports

Latina TV, DirecTV Sports Colombia: Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports

Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports Ecuador: Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF

Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF México: Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports

Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports Estados Unidos: Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix

Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix Bolivia: Unitel, Red UNO, Tigo Sports

Unitel, Red UNO, Tigo Sports Venezuela: Televen, IVC, DirecTV Sports

Televen, IVC, DirecTV Sports Paraguay: Telefuturo, SNT, Tigo Sports

Telefuturo, SNT, Tigo Sports Chile: Canal 13, TVN, DirecTV Sports

Canal 13, TVN, DirecTV Sports Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública

TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública Brasil: TV Globo

TV Globo Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports.

¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial Qatar 2022?

Los artistas que ya tienen participación confirmada en la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022 son: J Balvin, BTS, Jung-kook, Black Eyed Peas, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, Aisha, Trinidad Cardona y Davido.

Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





