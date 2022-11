Empieza la fiesta y se llevará a cabo la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022. Este evento se realizará desde el el estadio Al Bayt, donde también se realizará el primer duelo entre Ecuador vs. Qatar (país anfitrión). Con una hora de duración aproximada, esto tendrá lugar desde la ciudad de Jor desde las 10:00 a.m. (hora peruana). La Copa del Mundo 2022, que este año se realizará en Qatar desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre. El inicio podrá ser visto en los canales de Directv, Latina TV, Fútbol Libre y también el Canal del Fútbol (ECDF). No te pierdas detalles y minuto a minuto en Depor.





Cristiano Ronaldo llegó a Qatar para la inauguración del Mundial. (Twitter / Fifa World Cup)





¿Qué artistas estarán presentes en la ceremonia de inauguración?

J Balvin

BTS

Jung-kook

Black Eyed Peas

Nora Fatehi

Patrick Nnaemeka Okorie

Aisha

Trinidad Cardona

Davido





