Inglaterra vs. Irán se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la primera fecha del Grupo B del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este lunes 21 de noviembre desde las 8:00 a.m. en el Khalifa International Stadium. Este compromiso marcará el puntapié inicial del segundo grupo de esta Copa del Mundo, donde los ingleses son los grandes favoritos para pasar de ronda. De esta manera, encabezados por su goleador Harry Kane, el cuadro dirigido por Gareth Southgate no debería pasar apuros para derrotar a los iraníes. Por su parte, los pupilos de Carlos Queiroz buscaran dar la sorpresa llevándose la victoria. Recuerda que podrás vivir este duelo por la transmisión de DirecTV Sports, DTV GO, Latina, Fútbol Libre y la web de Depor.

Inglaterra vs. Irán: posibles alineaciones

Inglaterra: Pickford; Walker, Piedras, Maguire; Trippier, Bellingham, Rice, Shaw; Saka, Kane, Sterling.

Pickford; Walker, Piedras, Maguire; Trippier, Bellingham, Rice, Shaw; Saka, Kane, Sterling. Irán: Beiranvand; Moharrami, Kanaani, Khalilzadeh, Amiri; Gholizadeh, Nourollahi, Ezzatollahi, Jahanbakhsh; Taremi; Azmoun.





