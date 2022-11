Inicia la fiesta. La inauguración del Mundial Qatar 2022 será este domingo 20 de noviembre y se celebrará en el Estadio Al Bayt, coloso deportivo que se encuentra en la ciudad Al Khor. Con una capacidad de 60.00 espectadores, albergará la presencia de un escenario en el cuál desfilarán una serie de artistas. Eso sí, algunos también rechazaron estar por la problemática social que atraviesa el país.

Hace semanas crece la expectativa por la apertura y el contenido de su acto, por lo que se espera que la atención a escala mundial se mantenga antes del partido. Desde que los mundiales comienzan a disputarse, siempre hay un momento previo para presentar a los participantes, dar un mensaje y entretener a la audiencia tanto del estadio, como los millones de televidentes.





¿A qué hora será la ceremonia de inauguración de Qatar 2022?

Con un estimado de una hora de duración, la ceremonia tendría lugar desde las 10:00 a.m. (hora peruana) para darle paso al partido inaugural entre Qatar y Ecuador. Sin embargo, esto también dependerá del cúmulo de artistas que dirán presente y podrían darle cierto retraso al duelo de inicio.





¿Qué artistas estarán presentes en la ceremonia de inauguración?

J Balvin

BTS

Jung-kook

Black Eyed Peas

Nora Fatehi

Patrick Nnaemeka Okorie

Aisha

Trinidad Cardona

Davido





¿Dónde ver la inauguración del Mundial?

Perú: Latina TV, DirecTV Sports

Latina TV, DirecTV Sports Colombia: Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports

Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports Ecuador: Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF

Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF México: Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports

Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports Estados Unidos: Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix

Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix Bolivia: Unitel, Red UNO, Tigo Sports

Unitel, Red UNO, Tigo Sports Venezuela: Televen, IVC, DirecTV Sports

Televen, IVC, DirecTV Sports Paraguay: Telefuturo, SNT, Tigo Sports

Telefuturo, SNT, Tigo Sports Chile: Canal 13, TVN, DirecTV Sports

Canal 13, TVN, DirecTV Sports Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública

TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública Brasil: TV Globo

TV Globo Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports.





¿Qué artistas rechazaron estar en Qatar 2022?

Dua Lipa es una de las artistas más populares del momento y tuvo la invitación para ser parte de la inauguración del Mundial Qatar 2022, pero rechazó esto en declaración a los medios. El argumento de la cantante fue que no se presenta en lugares que desarrollan problemas con derechos humanos.

Rod Stewart tuvo la misma idea. A pesar de ser tentado por grandes cantidades de dinero, mencionó que no estará ya que no se le hacía correcto ir a un país con esas ideas y valores.

Finalmente, otra de las actrices que rechazó la invitación es la cantante colombiana Shakira, la cual ha estado en boca de todos últimamente debido a su reciente separación con el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué y parte de esto influyó para que la cantante rechazara la participación después de verse envuelta en un mar de presiones y cuestionamientos.





Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





