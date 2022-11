Por DIRECTV EN VIVO, ver Qatar vs Ecuador en ECDF y seguir transmisión por Mundial 2022

Llegó el día que esperamos desde hace más de cuatro años. Qatar y Ecuador juegan EN VIVO y EN DIRECTO: revisa los horarios y canales, previa, pronósticos y todo del partido ONLINE TV LIVE por la fecha 1 del Grupo A del Mundial 2022 que se jugará este domingo 20 de noviembre en el Al Bayt Stadium de Jor. El duelo está programado para las 11 de la mañana (hora peruana y ecuatoriana) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ECDF, Fútbol Libre TV, GOL Mundial, Las Estrellas, TUDN, El Canal del Fútbol, Teleamazonas y Azteca . Sigue aquí la TRANSMISIÓN OFICIAL con todos detalles del evento: estadísticas, goles, marcador actualizado, declaraciones y mucho más.

Ecuador afronta la cita catarí, su cuarta presencia en un Mundial, con el objetivo de al menos igualar la histórica actuación en Alemania-2006, donde el combinado dirigido entonces por el colombiano Luis Fernando Suárez superó por primera vez y hasta ahora última la primera fase, cayendo en octavos ante Inglaterra (1-0).





¿A qué hora ver Qatar vs Ecuador?





Perú: 11:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Paraguay: 13:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Estados Unidos: 11:00 horas (EST), 10:00 horas (C), 8:00 horas (P)

México: 10:00 horas

España: 18:00 horas

“Soñamos con la mejor Copa Mundial de la historia de Ecuador”, admitió el capitán Énner Valencia en una reciente entrevista al portal de la FIFA. El veterano delantero (33 años recién cumplidos), actualmente en el Fenerbahce turco, tendrá la responsabilidad de marcar goles en un equipo que atraviesa una seguía goleadora, con apenas dos tantos en los seis partidos amistosos de preparación para Catar-2022.

“Vamos a salir a la cancha siendo Ecuador. El favoritismo de Catar está en que llevan preparando este partido más de 12 años (...) y nosotros hemos tenido tres días, pero demostraremos una identidad, aunque a los jugadores ya he avisado que no nos alcanzará con lo que dimos en la clasificatoria”, declaró Alfaro este sábado en la conferencia de prensa previa al duelo.





¿ En dónde ver Qatar vs Ecuador?





Perú: DirecTV Sports, Latina Televisión

Colombia: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Brasil: Now Net E Claro

Chile: DirecTV Sports

Estados Unidos: FoxSports 1, Telemundo

México: Las Estrellas, TUDN, Azteca En Vivo

España: GOL Mundial, TVE La 1

Sin renunciar a ningún objetivo, Alfaro señaló que “para Ecuador ya es un éxito estar en el Mundial”, precisando que cuenta con todo el plantel sano después de llevar ya varios días en Catar, entrenándose y aclimatándose al clima soporífero de este pequeño emirato del Golfo.





¿En dónde se jugará Qatar vs. Ecuador?





El enfrentamiento entre la anfitriona y la selección de Conmebol se dará en el estadio Al Bayt de Al Khor, la localidad más alejada de Doha (a unos 50 km de la capital). Como el partido se jugará de noche, las fuertes temperaturas no afectarán a Ecuador.

Enfrente, Ecuador tendrá a Catar, un equipo que debuta en un Mundial, aunque contará con la ‘ventaja’ de jugar en casa. Bajo la batuta del español Félix Sánchez (46 años), el técnico formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, Catar lleva años preparándose para su Mundial con el fin de no ser, junto a Sudáfrica en 2010, el único anfitrión en quedar eliminado en una primera fase mundialista.

“Por la manera espectacular como se clasificaron en la zona sudamericana (4º tras Brasil, Argentina y Uruguay), que para mí es la más difícil de todas, compitiendo contra todos sus rivales, tanto en casa como fuera, y por la calidad y experiencia de sus jugadores, tenemos que darles el papel de favorito”, declaró este sábado.





Qatar vs. Ecuador: alineaciones probables





Qatar: Al Sheeb - Al-Rawi, Khoukhi, Hassan - Waad, Boudiaf, Al-Haydos, Hatem, Pedro Miguel - Almoez Ali, Afif. DT: Félix Sánchez (ESP)

Ecuador: Galíndez - Estupiñán, Hincapié, Porozo, Pacho (o Preciado) - Caicedo, Cifuentes, Franco - Mena, Valencia, Ibarra (o Plata). DT: Gustavo Alfaro (ARG)





Qatar 2022: calendario del Mundial





Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre





