A puertas de iniciar el Mundial Qatar 2022, la compañía de ropa interior Louis Vuitton lanzó una publicidad que incluye a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos de los mejores futbolistas del mundo que se darán cita en la Copa del Mundo. El anunció se da en medio de la típica interrogante que coloca a ambos jugadores como los mejores de la historia. Además, son candidatos a quedarse con la máxima presea en el evento deportivo.

“La victoria es un estado de ánimo. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi capturados por Annie Leibovitz para Louis Vuitton. Además de una larga tradición de fabricar calzoncillos para los trofeos deportivos más codiciados del mundo, la Maison celebra a dos de los jugadores de fútbol más talentosos de la actualidad”, se puede leer en la publicación que se volvió viral a través de las redes sociales.

Louis Vuitton junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. (Twitter)

Precisamente en una nueva campaña de la marca se ha apostado por juntar a las dos estrellas para una sesión de fotografías. Messi y Cristiano posan junto a una maleta y un baúl de la prestigiosa marca de complementos simulando una partida de ajedrez.

La emblemática marca vuelve a colaborar junto a históricos del deporte rey, recordando la gran colaboración del año 2010 en donde posaban juntos Diego Maradona, Pelé y Zinedine Zidane, jugando al popular “futbolito”, algo que también desató la alegría de los usuarios.





Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en Qatar 2022

Como líderes de su equipo. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tiene la premisa de obtener la Copa del Mundo en lo que podría ser su última participación. Ambos deberán superar sus grupos y luego las fases eliminatorias si quieren llegar a alcanzar la máxima gloria.

Lionel Messi debutará con Argentina el próximo 22 de noviembre desde las 5:00 a.m. (hora peruana) ante Arabia Saudita por el Grupo C. Mientras que Cristiano Ronaldo, se medirá ante Ghana el jueves 24 de noviembre desde las 11:00 a.m. (hora peruana), integrando el Grupo H.





