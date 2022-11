Senegal vs. Países Bajos se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este lunes 21 de noviembre desde las 11:00 a.m. (hora peruana) en el estadio Khalifa Internacional. El partido es válido por la Jornada 1 del Grupo A en el Mundial Qatar 2022 que comparten con Ecuador y Qatar. Ambas escuadras buscan comenzar con una victoria. Por el lado africano, será su tercera participación para Senegal, mientras que para Países Bajos será la undécima. Recordemos que la Naranja Mecánica no estuvo en Rusia 2018. El partido podrá ser visto a través de la señal de Directv Sports, Latina y Fútbol Libre TV. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.





Selección de Países Bajos se prepara para enfrentar a Senegal. (Twitter)





Senegal vs. Países Bajos: probables alineaciones

Holanda: R. Pasveer; J. Timber, V. van Dijk, N. Aké; D. Dumfries, S. Berghuis, F. de Jong, C. Gakpo, D. Blind; S. Bergwijn, M. Depay.

Senegal: E. Mendy; Formose Mendy, K. Koulibaly, A. Diallo, I. Jakobs; C. Kouyaté, Nampalys Mendy, Gana Gueye; I. Sarr, Boulaye Dia y F. Diédhiou.





