Los amistosos a alto nivel entre las selecciones, y más con Rusia 2018 a puertas de empezar, siempre obliga a los jugadores a exigirse al máximo, para así garantizarse un lugar en la lista final de convocados. Sin embargo, ello también trae consigo lesiones, que en el peor de los casos, terminan por sacar a algunas figuras del mundial.

La última fecha FIFA no ha sido la excepción y también cobró algunas 'víctimas', aunque ninguna parece de gravedad como para perderse la cita en junio.



Lionel Messi encabeza esta lista, aunque el volante del Barcelona no jugó ni un minuto de los dos amistosos de Argentina, permaneció con sus compañeros y tuvo que ver desde las gradas como España vapuleaba 6-1 a su selección.



Pero sin dudas, la selección que más perdió y no precisamente en cuanto al marcador se refiere, fue la de México. El 'Tri' goleó a Islandia (3-0), cayó ante Croacia (0-1) y sumó nueve bajas, entre los hermanos Dos Santos, Corona, Héctor Herrera, y más.