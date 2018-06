Selección Peruana: André Carrillo y Luis Advíncula en once ideal de sudamericanos en Rusia 2018 El diario AS de España elaboró el once ideal de los jugadores sudamericanos que han participado en la primera fase del Mundial. Hay dos de la selección peruana.

- / - Dos jugadores de la selección peruana figuran en el once ideal de sudamericanos que jugaron el Mundial Rusia 2018. (Foto: Getty Images) - / - David Ospina (Colombia) | Foto: Getty Images - / - Luis Advíncula (Perú) | Foto: Getty Images - / - Thiago Silva (Brasil) | Foto: Getty Images - / - Diego Godín (Uruguay) | Foto: Getty Images - / - Yerry Mina (Colombia) | Foto: Getty Images - / - Marcos Rojo (Argentina) | Foto: Getty Images - / - André Carrillo (Perú) | Foto: Getty Images - / - Casemiro (Brasil) | Foto: Getty Images - / - Juan Fernando Quintero (Colombia) | Foto: Getty Images - / - Philippe Coutinho (Brasil) | Foto: Getty Images - / - Luis Suárez (Uruguay) | Foto: Getty Images