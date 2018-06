Por estas horas, en la selección de Argentina no se habla del once de Sampaoli en el Mundial Rusia 2018 , tampoco de los trabajos que hace la Albiceleste para llegar en el máximo nivel. El tema que ocupa las portadas es la polémica foto de Ansaldi junto a su esposa en una bañera.



El jugador del Torino publicó semejante imagen en sus redes sociales y las críticas no tardaron en llegar. Los peores comentarios cayeron sobre el argentino, aunque no solo los hinchas son los únicos que están molestos.



De acuerdo a 'TyC Sports', los referentes de la selección de Argentina también mostraron su desacuerdo por el comportamiento del jugador argentino. De hecho, en la Albiceleste estarían más que molestos por la ya famosa foto de Ansaldi.



"Los jugadores están recalientes con Ansaldi. Están recalientes. No les gustó nada. [...] Que esto aparezca apenas arranca el Mundial al grupo chiquito de la selección argentina no le gustó un carajo. Esa es la verdad", dijo un periodista en TyC Sports.



Hay que recordar que Argentina se encuentra encallada en el grupo D del Mundial Rusia 2018 junto a Islandia, Croacia y Nigeria. El debut del equipo de Jorge Sampaoli está programado para el sábado 16 de junio ante los 'Vikingos' en el Otkrytie Arena de Moscú.