Argentina se prepara para disputar el Mundial Rusia 2018 . Jorge Sampaoli confía en sus 23 guerreros, entre los que resalta Cristian Ansaldi, pero no necesariamente por su juego, si no por una foto con su mujer en un jacuzzi que no ha parado de recibir críticas en las redes sociales.

La polémica sorprendió al lateral del Torino italiano y salió a poner paños fríos al asunto, intentando explicar el contexto de la fotografía.

"Pido disculpas a los que les molestó. Fue doloroso ver la maldad con la que la gente habla. El que sacó la foto fue mi hijo Michael, de 5 años. La gente habla de cosas que no tienen sentido. Pido disculpas, no lo hice con esa intención", afirmó el 'Colo'.

"Yo tenía a los chicos jugando con la tablet, a tres metros de baño", agregó el ex Newell's. Quizá una foto te hace pensar muchas cosas que no son ciertas. Lo hice de inocente, jamas pensé que se podía armar esto, de tal dimensión", agregó.

Al parecer, la imagen rebotó mucho más de lo que el defensor esperaba. Su polémico llamado a la albiceleste fue de la mano con la foto y vio como algo que podría no haber tenido importancia, estallaba en sus ojos.

"Quizá si lo hacía hace 30 días, no pasaba nada. No me di cuenta, fue en un momento de felicidad y alegría, en un día libre. Hacía 20 días que tenía lejos a mi mujer y mis hijos, me tomé un avión a una hora de acá"