El ambiente cada vez es más tenso en la Selección Argentina , y no precisamente por algo que ocurra en la interna, sino por lo que llega desde fuera, ya sea por la prensa, hinchas o incluso futbolistas que no quedaron en la lista para Rusia 2018 . Esta vez fue el turno de Lucas Pratto , quien ha encendido la polémica al reclamar un lugar en el Mundial.

El delantero de River Plate confesó que, a su parecer, pudo estar en la lista de convocados para la Copa del Mundo y que no quiere hablar de nada con 'Sampa'.



"Me dolió no haber tenido una oportunidad con el actual entrenador. Hubo jugadores que tuvieron su chance y habían hecho menos méritos que yo cuando estuve adentro. Pero es fútbol. Lamentablemente es así", dijo Pratto en declaraciones que recoge el 'Clarín'.



Sobre si le hubiese gustado consultarle al técnico de la ' Albiceleste ' o pedirle explicaciones de por qué no lo llamó, fue tajante al responder que "no, no para nada. Con Sampaoli no hubiese querido hablar".



Eso sí, no guarda rencor por nada, y ya como hincha que le tocará alentar, espera que su selección gane el título.



"Ojalá que la Selección traiga la Copa y si no, que hagan un gran Mundial porque cuando estuve ahí adentro descubrí que hay excelentes personas que lo merecen", dijo Pratto, quien tuvo su oportunidad en Argentina en las Eliminatorias cuando el entrenador era Edgardo Bauza .