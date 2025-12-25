La final del Mundial Qatar 2022 decretó a Argentina como campeón, tras vencer a Francia en una contienda que quedó para el recuerdo. Sin dudas, este suceso dejó un trago amargo en tierras ‘galas’ porque perdieron la posibilidad de alzar el tercer título de su historia. Djibril Cissé, exdelantero, reveló que recuerda mucho este pasaje, situación que también hizo sentir un odio por los integrantes de la ‘albiceleste’ con la intención de no dejar el mejor recuerdo para Lionel Messi.

En entrevista con L’Equipe, Cisse citó de inmediato lo que sucedió el 18 de diciembre del año 2022. cuando Argentina se coronó campeón del mundo. Dijibril, quien participó en el Mundial 2002 y 2010, fue contundente: “Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos”.

Para el ex jugador de Liverpool, este partido fue uno de los más importantes en los últimos, por lo que el recuerdo aún es latente. Cisse mencionó que los encuentros de Francia vs. Argentina ya son clásicos porque lo consideran como “principal enemigo” en el fútbol.

Es así que desea que ambas selecciones vuelvan a cruzarse en una final para así tener revancha: “Quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en el Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina”, indicó, deseando que la venganza sea en el Mundial 2026.

Con Francia, Djbril Cissé jugó 41 encuentros entre 2002 y 2011 y anotó 9 dianas, periodo en el que disputó los Mundiales de 2002 y 2010. (Foto: EFE)

Otro de los momentos que citó Cisse fueron los festejos de la Selección de Argentina, tras ganar el título. Enzo Fernández fue el principal señalado, recordando que hizo cánticos que no cayeron de la mejor manera en quienes eran sus compañeros de equipo en Chelsea.

Si bien rápidamente Enzo desactivó la polémica y fue perdonado por sus colegas, Cissé no lo puede entender: “No puedo comprender cómo sus compañeros lo perdonaron”, exclamó el hombre de 44 años, quien se retiró del fútbol en el mes de julio de 2021 cuando jugaba en Estados Unidos.

En su paso por la Selección de Francia, Cissé disputó 41 partidos y marcó 9 goles. En lo que respecta a clubes, sus pasos más destacados fueron en Olympique de Marsella, Lazio (Italia) y el Liverpool (Inglaterra), entre otros. Apodado el “hombre de los milagros”, logró superar dos graves fracturas de pierna en 2004 y 2006.

Para muchos aficionados albicelestes, la fuerte reacción del entorno francés representa la confirmación del impacto histórico logrado bajo la conducción dirigida por Lionel Scaloni, que con la obtención de la Copa del Mundo y otros títulos como las dos Copa América (2021 y 2023) y La Finalissima (2022).

