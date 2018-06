No lo entiende y solo le queda dar su opinión ante la suplencia de Paulo Dybala . Querido por muchos clubes en Europa y titular indiscutible en la Juventus, el delantero argentino no ha disputado un solo minuto del Mundial Rusia 2018 , por lo que MisterChip prácticamente pide una explicación ante tal caso. Increíblemente, el técnico rosarino no lo ha usado.



“No se me ocurre un rival en esta Copa del Mundo ante el que Dybala pueda ayudar más a Argentina que Francia. Cuesta entender su suplencia hoy más que nunca y queda claro que esto de Rusia 2018 han sido para él unas vacaciones pagadas por la AFA”, escribió en su cuenta de Twitter. No es que esté molesto, pero sí estupefacto ante un caso como tal.



No se me ocurre un rival en esta Copa del Mundo ante el que Dybala pueda ayudar más a Argentina que Francia. Cuesta entender su suplencia hoy más que nunca y queda claro que esto de #Rusia2018 han sido para él unas vacaciones pagadas por la AFA. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 30 de junio de 2018

Argentina saldrá con Cristian Pavón en vez de Gonzalo Higuaín el sábado para el choque contra Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo.



El técnico Jorge Sampaoli habló en la víspera de esa posible variante, al señalar que el volante de Boca Juniors se ha adaptado bien al equipo. La inclusión de Pavón busca que salga por los costados con Angel Di María, en un esquema que dejaría a Lionel Messi como falso nueve.



Messi Jugó por primera vez en esa posición en 2009 con el Barcelona dirigido por Pep Guardiola, aunque nunca lo hizo con la selección. Sampaoli buscaría quitarle referencia a la zaga y responder ante las advertencias del cuerpo técnico de Francia, de que buscará neutralizarlo.