Estaba dicho. En la previa del Argentina vs Francia , Kylian Mbappé era catalogado como uno de los jugadores más peligrosos del partido de octavos de final del Mundial Rusia 2018 . Y con una espectacular carrera que nació en su área, no ha tardado en demostrarlo.



Cuando apenas corrían los primeros minutos del partido en el Kazán Arena, el crack del PSG lució su velocidad con una jugada que nació en su propio área y que fue el inicio del primer gol de los galos ante la Albiceleste de Messi y compañía.



Según se ve en imágenes, Banega perdió la pelota y Mbappé arrancó con velocidad. Ni Mascherano, ni Pavón ni nadie pudo pararlo. Solo Marcos Rojo lo hizo, pero con falta. El 10 de la selección de Francia fue derribado y se cobró penal.



Y desde los doce pasos, Antoine Griezmann no falló . Un certero remate fue imposible de atajar para Franco Armani y de esa manera, Argentina empezó perdiendo el partido de octavos de final de Mundial Rusia 2018 en Kazán.

Mbappé se lució con una gran carrera ante Argentina. (Foto: AFP / Autor: FIFA / Video: DirecTV Sports)